Stand: 03.02.2025 07:16 Uhr Brand einer Gartenlaube in Schwerin: Einsatzkräfte finden Leiche

In Schwerin Medewege hat am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage eine Laube gebrannt. Laut Polizei konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Gartenanlage verhindern. Die Berufsfeuerwehr Schwerin und die Freiwillige Feuerwehr Wickendorf waren im Einsatz. Nach den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in den Resten der Gartenlaube einen toten Menschen. Um wen es sich dabei handelt und die Hintergründe werden nach Angaben der Polizei jetzt ermittelt. Für die Löscharbeiten waren die B 104 und die Wismarsche Straße in Schwerin für etwa vier Stunden gesperrt.

