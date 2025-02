Brinckmansdorf: Brennende Doppelhaushälfte sorgt für Großeinsatz Stand: 02.02.2025 07:41 Uhr Bei einem Feuer im Rostocker Ortsteil Brinckmansdorf sind in der Nacht zwei Senioren verletzt worden. Die Tessiner Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Brinckmansdorf (Rostock) einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegeben. Eine Doppelhaushälfte in der Tessiner Straße stand in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, gingen am Sonnabend gegen 23.40 Uhr mehrere Notrufe in den Leitstellen ein. Als die ersten Feuerwehren am Brandort eintrafen, qualmte es bereits stark aus dem Dachstuhl der Doppelhaushälfte. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner des brennenden Hauses in Sicherheit. Mehrere der überwiegend älteren Anwohner mussten ihre Häuser ebenfalls verlassen, da die Bebauung in diesem Viertel recht eng ist. Die vierspurige Tessiner Straße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Brandursache soll noch am Sonntag ermittelt werden

Durch das schnelle Löschen konnten die Beamten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Laut Feuerwehr-Einsatzleitung seien mindestens zwei Personen verletzt worden – eine mit Verdacht auf Rauchvergiftung, die andere aufgrund eines Sturzes. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Großeinsatz endete nach mehreren Stunden. Zur genauen Brandursache konnte die Polizei in der Nacht noch keine Angaben machen, da der Brandort durch die Ermittler erst betreten werden kann, wenn dieser abgekühlt ist. Der Einsatz der Kripo ist deshalb erst für Sonntagvormittag angedacht. Auch die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

