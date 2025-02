Stand: 03.02.2025 18:10 Uhr Baumpflegearbeiten: Stadt sperrt Parkplätze in Grevesmühlen

In der Innenstadt von Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden am Dienstag ab 7 Uhr 60 kostenfreie Parkplätze am Gerberhof gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Baumpflegearbeiten. Diese werden vom Bauhof der Stadt durchführt. Pendler und Anwohner sollen laut Stadtverwaltung auf Parkplätze in der Goethestraße oder an der Agentur für Arbeit ausweichen. Andere kostenfreie Stellplätze gibt es außerdem in der Straße Am Ploggensee und auf dem Parkplatz am Ziegelhof.

