Wer löst die Probleme in Wendisch Baggendorf? Stand: 28.03.2024 11:00 Uhr Die dritte Station der NDR MV Tour durch Mecklenburg-Vorpommern vor der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ist die Gemeinde Wendisch Baggendorf. Der Ort liegt im Landkreis Vorpommern-Rügen und hat nur 550 Einwohner.

Die Gemeinde Wendisch Baggendorf erstreckt sich über 22 Quadratkilometer, sie hat vier Ortsteile mit insgesamt 550 Einwohnern. Ehrenamtlicher Bürgermeister ist seit zweieinhalb Jahren Nils Lewing (parteilos).

Keine Sonderbedarfszuweisung für Wasserspeicher

Der Bürgermeister muss sich um viele Baustellen kümmern: Zum Beispiel eine marode Bushaltestelle, eine zu kleine Wendeschleife für Busse und um einen Löschteich, der nicht genug Wasser hat. Die Gemeinde möchte zwar einen modernen Wasserspeicher bauen - der Löschteich ist eine Pflichtaufgabe. Doch der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung braucht 51 Tage, bis er im Ministerium registriert ist. Die Frist war abgelaufen, der Antrag wurde abgelehnt. Nils Lewing ist unzufrieden: "Es ist niederschmetternd. Also wir haben in der Gemeindevertretung einfache Dinge beschlossen, die wurden einkassiert vom Landkreis. Und da verlieren die Leute die Lust, was zu machen, was zu unterstützen und haben logischerweise das Vertrauen in die Politik verloren."

Weitere Informationen MV wählt: Europawahl und Kommunalwahlen 2024 Am 9. Juni wird gewählt. Hier gibt es Erklärungen, Wissenswertes und alle Nachrichten rund um die Wahlen. mehr

Viele engagieren sich für das Dorfklima

Probleme hin, Rückschläge her - den Menschen in Wendisch-Baggendorf ist die Kommunalwahl nicht egal. Viele engagieren sich für ein tolles Dorfklima. Und sie hoffen, dass sich trotz des klammen Haushalts, Lösungen für die lokalen Schwierigkeiten finden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 28.03.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen