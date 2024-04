Kommunalwahl in Lalendorf: Ein Bürgermeister für 26 Dörfer Stand: 11.04.2024 13:51 Uhr Die fünfte Station der NDR MV Tour durch Mecklenburg-Vorpommern vor der Kommunalwahl am 9. Juni ist die Gemeinde Lalendorf (Landkreis Rostock). Sie besteht aus 26 Dörfern und ist Heimat von rund 3.600 Menschen.

Die Gemeinde Lalendorf ist 140 Quadratkilometer groß und liegt in der geografischen Mitte unseres Landes. Zu ihr gehören insgesamt 26 Dörfer - darunter zum Beispiel Langhagen, Raden und Vietgest. Der ehrenamtliche Bürgermeister Karl-Heinz Stiewe (CDU) muss für die kleinen und großen Probleme aller Ortschaften ein offenes Ohr haben. Egal ob es um Schlaglöcher auf der kommunalen Straße, den Sanierungsstau in der Turnhalle oder um die geplante Aufstellung von Windrädern geht - die Aufgaben der Kommunalpolitik sind so unterschiedlich wie komplex. Vielleicht ist das der Hauptgrund dafür, dass sich bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 nicht mal ein Kandidat für das Amt des Bürgermeisters fand.

Nicht nur zu Hause sitzen und meckern

Vier freiwillige Feuerwehren muss die großflächige Gemeinde in ihrem Gebiet vorhalten - das frisst schon allein zehn Prozent des Haushaltes auf. Der Gesamtetat eines Jahres umfasst rund sieben Millionen Euro. Von dem Geld müssen aber auch die Schulen und Kindergärten, die Straßenbeleuchtungen und Gehwege und vieles mehr finanziert werden. Weil die Gemeinde, durch die die B104 verläuft, so riesig ist, hat sie auch eine Menge Straßen - die kommunalen muss sie selbst in Schuss halten. Es handelt sich um etwa 100 Kilometer. Und wer jetzt denkt, dass das alles nicht unter einen Hut passt - nun, das sehen auch viele Lalendorfer so. Zur Kommunalwahl werden sie trotzdem gehen. Rigo Schmidt aus Mamerow fasst die Situation treffend zusammen: "Davon, dass ich zu Hause sitze und auf alles meckere, passiert nichts." Er stellt sich sogar zur Wahl und will sich gegen Windkraftanlagen und für mehr Mitspracherecht der Bürger im Allgemeinen engagieren.

