Kommunal- und Europawahl: Wie geht das?

Am 9. Juni ist großer Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Wahl stehen neue Gemeindevertretungen, ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kreistage der sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte. Gleichzeitig mit diesen Kommunalwahlen findet die Wahl der neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg und Brüssel statt. Wählen und gewählt werden - wie geht das eigentlich? Antworten bekommt ihr in den folgenden Videos und Texten.