Kommunalwahl in MV: Wie man selber kandidiert Stand: 01.03.2024 08:30 Uhr Am 9. Juni wählt Mecklenburg-Vorpommern bei den Kommunalwahlen neue Gemeinde-, Stadtvertreter und Mitglieder der Kreistage. Wie kandidiere ich?

Wenn du Lust hast mitzuentscheiden, was vor deiner Haustür passiert, kommen die Kommunalwahlen im Juni zur richtigen Zeit für dich. In diesem Video erfährst du, wie du kandidierst.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie dein Name am 9. Juni auf dem Wahlzettel steht. Immer vorausgesetzt, du bist volljährig und lebst seit mindestens 3 Monaten in Mecklenburg-Vorpommern.

Möglichkeit 1: Du kandidierst für eine Partei. Dafür musst du die Mitglieder auf einem Parteitag von dir überzeugen. Im Erfolgsfall nominiert dich die Partei und du landest auf ihrer Liste.

Wenn du kein Parteimitglied bist oder werden willst, kannst du dich auch einer Wählergruppe anschließen. Also einem Bündnis von Gleichgesinnten, die zusammen klare Vorstellungen davon haben, was sie erreichen wollen. Genau wie Parteien stellen auch Wählergruppen eine Liste auf.

Oder - Möglichkeit drei - du stellst dich selbst auf. Das geht, wenn du mindestens 100 Unterschriften von Wahlberechtigten in deinem Wahlkreis vorweisen kannst. In dem Fall tauchst du als Einzelkandidat auf dem Wahlzettel auf.

Wofür auch immer du dich entscheidest - eine Frist ist wichtig: Spätestens 75 Tage vor der Wahl (26. März) müssen alle Wahlvorschläge schriftlich vorliegen bei der Gemeinde- oder Kreiswahlleitung.

