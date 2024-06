Stand: 12.06.2024 10:21 Uhr Bürgermeisterwahl in Dargun: Stichwahl zwischen Wellnitz und Böttcher

Bei der Wahl zum Bürgermeister in Dargun ist eine Stichwahl nötig. Im ersten Wahlgang am Sonntag hat kein Kandidat die erforderliche Mehrheit der Stimmen bekommen. In die Stichwahl gehen Jana Böttcher (parteilos) und Sirko Wellnitz (parteilos). Damit hat Amtsinhaber Sirko Wellnitz die Chance auf eine weitere Amtszeit in Dargun. Jana Böttcher bekam 47,3 Prozent der Stimmen, Sirko Wellnitz kommt dem vorläufigen Endergebnis zufolge auf 33,1 Prozent. Der Abstand beträgt 14,2 Prozentpunkte. Laut Kommunalwahlordnung in Mecklenburg-Vorpommern muss ein Bürgermeisterkandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, um im ersten Wahlgang erfolgreich zu sein. Auf Platz 3 kam Alexander Guse (SPD) mit 19,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Bürgermeister in Dargun lag bei 67,5 Prozent.

Alle Informationen zu den Ergebnissen der Europawahl und den Kommunalwahlen in MV finden Sie in unserem Liveticker.

