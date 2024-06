Ahrenshoop: Bürgermeisterkandidat durfte nicht wählen, aber gewählt werden Stand: 09.06.2024 22:40 Uhr In Ahrenshoop ist Lars Harenberg kurzfristig als Wähler bei der Wahl zur Kommunalwahl ausgeschlossen worden. Als Kandidat für das Bürgermeisteramt war er aber zugelassen und konnte gewählt werden.

Einer der Kandidaten für das Bürgermeisteramt im Ostseebad Ahrenshoop durfte am Sonntag kurzfristig nicht an der Kommunalwahl teilnehmen. Lars Harenberg (parteilos) war am Freitag vom Amt Darß/Fischland mitgeteilt worden, dass sein Hauptwohnsitz in Ahrenshoop abgemeldet worden sei und er so von der Wahl ausgeschlossen sei.

Wohnsitz womöglich vorgetäuscht

Man habe mehrere gerichtsfeste Beweise, dass Harenberg, der selbst zum Bürgermeister und als Einzelbewerber in die Gemeindevertretung gewählt werden wollte, eben nicht in Ahrenshoop wohne. Von einer eindeutigen Beweislage ist in einer Mitteilung des Amtes Darß/Fischland die Rede. Harenberg wird vorgeworfen, bewusst mit Falschangaben einen Wohnsitz in Ahrenshoop vorgetäuscht zu haben. Deshalb erwäge man Strafanzeige. Da aber der Gemeindewahlausschuss am 9. April dieses Jahres dem Kandidaten Harenberg trotz Bedenken seine Wählbarkeit bestätigt hatte, konnten die Ahrenshooper am Sonntag ihr Kreuz bei seinem Namen machen.

Bürgermeister müssen in Gemeinde wohnen

Mit der Änderung im Melderegister ist eigentlich sowohl das Wahlrecht als auch die Wählbarkeit von Lars Harenberg berührt worden. In Mecklenburg-Vorpommern ist es vorgeschrieben, dass Gemeindevertreter und Bürgermeister in der Gemeinde wohnen müssen, über deren Angelegenheiten sie entscheiden. Erfolgt ein Einspruch gegen die Wahl wegen dieser Unstimmigkeiten, muss die Gemeindevertretung entscheiden. Bei einem positiven Wahlergebnis für Harenberg kann es in Ahrenshoop zu einer Wiederholungswahl kommen. Harenberg selbst durfte am Sonntag jedoch nirgends sein Kreuz machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 20:00 Uhr