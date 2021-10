Simone Oldenburg bleibt Fraktionsvorsitzende der Linken Stand: 12.10.2021 12:54 Uhr Die Abgeordneten ihrer Partei wählten Simone Oldenburg einstimmig mit neun Stimmen wieder an die Spitze der Partei.

Oldenburg war die einzige Kandidatin für den Posten. Deshalb stand bereits nach wenigen Minuten Fraktionssitzung fest, dass sie Vorsitzende der Linken im Landtag bleibt.

Zuversicht trotz schlechter Wahlergebnisse

Bei der Landtagswahl vor gut zwei Wochen erreichte die Linke mit gerade einmal 9,9 Prozent der Zweitstimmen ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Damit hat sich die Linksfraktion im Landtag verkleinert - laut Oldenburg sei es dennoch eine schlagkräftige Truppe, vor jedem Einzelnen liege nun mehr Arbeit. Oldenburg freute sich über ihr Wahlergebnis und sagte, die Linksfraktion werde weiterhin gute Arbeit im Landtag machen. Ob in der Opposition oder als Koalitionspartner in einer Regierung mit der SPD, ließ sie offen.

