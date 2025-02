Stand: 17.02.2025 11:25 Uhr Vandalismus in Wolgast: Jugendliche attackieren Discounter mit Steinen

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Jugendliche die Scheiben im Eingangsbereich eines Discounters beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge in der Nacht zu Montag zwei Personen beobachtet, die Steine gegen die Glastür des Discounters in der Robert-Koch-Straße geworfen haben. Aufgrund der Angaben des Hinweisgebers konnten sofort zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren ermittelt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung übernommen. Der durch die Steinwürfe entstandene Schaden an den Glastüren des Marktes beträgt rund 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald