Stand: 18.10.2024 14:21 Uhr Trainerdebut bei Greifswalder FC und mehr Sport in Vorpommern

Beim Fußballregionalligisten Greifswalder FC gibt Markus Zschiesche am Sonntag sein Trainerdebut. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt steht der 42-Jährige zum ersten Mal an der Seitenlinie der Vorpommern. Nach drei sieglosen Ligapartien in Folge unter Vorgänger Lars Fuchs soll Zschiesche die Greifswalder wieder auf die oberen Tabellenplätze führen. Zschiesche bringt Regionalliga-Erfahrung mit, war unter anderem Trainer in Babelsberg und zuletzt in Würzburg. Die Partie im heimischen Volksstadion gegen den Tabellenzehnten FC Rot Weiß Erfurt wird am Sonntag um 14 Uhr angestoßen. Für die Drittligahandballer des Stralsunder HV geht es darum, die knappe 28:29 Niederlage vom vergangenen Wochenende wiedergutzumachen. Sonnabend geht es auswärts zum DHK Flensborg. Und den vierten Sieg in Folge können sich die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats am Sonntag holen. Die Zweitligistinnen empfangen den BSV Ostbevern aus Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls in Stralsund feiert der Speedway-Sport am Sonnabend mit dem Ostseepokal den Saisonabschluss. Insgesamt starten bei dem Wettbewerb 16 Fahrer aus acht Nationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.10.2024 | 18:30 Uhr