Stand: 17.09.2024 11:55 Uhr Swinemünde: Spendensammlung für Flutopfer

Die Stadtpräsidentin von Swinemünde (Woiwodschaft Westpommern), Joanna Agatowska (parteilos), hat zu einer Spendenaktion aufgerufen. Unterstützt werden sollen Menschen, die von den Überschwemmungen in Teilen Polens betroffen sind. Gebraucht werden unter anderem haltbare Lebensmittel, Decken, Hygieneprodukte, Wasserbehälter, Schlafsäcke, Kaffee oder Tiernahrung. Die Spenden können an verschiedenen Orten in Swinemünde abgegeben werden, zum Beispiel in der MDK-Sporthalle, im städtischen Kulturzentrum und der Kita "Bajka". Die Sammelstellen sind jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Nicht gebraucht werden Kleidung, Spielzeug und Lebensmittel, die gekühlt werden müssen. Auch Privatleute und Vereine sammeln an mehreren Orten. In Swinemünde selbst blicken die Einwohner entspannt auf die Unwetterlage mit möglichen Überschwemmungen. Der stellvertretende Stadtpräsident Roman Kucierski sagte im Gespräch mit Radio Szczecin, dass die Stadt sicher und auf alles vorbereitet sei. Die Uferbefestigungen befänden sich in einem guten Zustand und für den Notfall gebe es 7.000 Sandsäcke.

