Stand: 06.11.2024 19:22 Uhr Stralsund: Unbekannte bezahlen Burger mit Falschgeld

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde am Dienstag in einem Schnellrestaurant eine Essensbestellung offenbar mit einem falschen Hundert-Euro-Schein bezahlt. Aufgeflogen ist der Betrug allerdings erst später, so die Polizeiinspektion Stralsund. Das Restaurant hat danach sofort Anzeige erstattet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder um eine Gruppe handelt, ist nicht bekannt. Die Polizei empfiehlt, sich die Sicherheitsmerkmale der Banknote genau anzuschauen oder entsprechende Prüfgeräte für Scheine zu benutzen. Die Bundesbank erklärt auf ihrer Website, wie sich Falschgeld erkennen lässt. Wer vorsätzlich mit sogenannten "Blüten" im Alltag bezahlt, macht sich damit strafbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen