Stralsund: Auto fährt in E-Scooter - Rollerfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Stralsunder Frankenvorstadt (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Montagmorgen ein E-Scooterfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 69-jähriger Autofahrer in die Karl-Marx-Straße abbiegen. Dabei soll er die Vorfahrt eines 43-jährigen E-Scooterfahrers missachtet haben. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 69-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 0,7 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Auch der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizisten vermuteten, dass der E-Scooterfahrer Medikamente oder andere berauschende Mittel genommen haben könnte. Deshalb wurde auch bei ihm Blut abgenommen. Beide Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.01.2025 | 16:30 Uhr

