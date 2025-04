Stand: 16.04.2025 06:49 Uhr Stralsund: 14-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund hat sich ein 14-jähriger Radfahrer schwer am Arm verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Junge Dienstagabend beim Einfahren in die Dorfstraße von Devin die Vorfahrt eines Autos missachtet. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Dabei wurde der Junge auf das Auto geschleudert. Der 14-Jährige ist mit dem Verdacht auf einen Oberarmbruch mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Greifswald geflogen worden. Die 19-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde ins Stralsunder Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen