Stand: 07.01.2025 06:14 Uhr Rügen: Feuerwerk in Wohnung gezündet - Mann muss ins Krankenhaus

In Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Mieter eine Feuerwerksbatterie in seiner Wohnung gezündet. Wie die Polizei mitteilt, sei es "nur glücklichen Umständen zu verdanken", dass lediglich Brandflecken an der Tapete und dem Teppich entstanden seien und sich der Brand nicht ausgebreitet habe. Der 59-jährige Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden in seiner Wohnung wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses sind unverletzt und konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Feuerwehren aus Bergen, Samtens und Dreschvitz rückten mit 51 Einsatzkräften an und löschten die noch brennende Pyrotechnik. Gegen den Mieter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

