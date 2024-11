Stand: 22.11.2024 08:11 Uhr Neues Wohngebiet in Stralsund: 82 Grundstücke geplant

Mit dem ersten Spatenstich hat die Erschließung des neuen rund zehn Hektar großen Wohngebiets in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) begonnen. Im Stadtteil Andershof werden am Strelasund 82 neue Grundstücke für Einfamilien-, Doppel- sowie Mehrfamilienhäuser erschlossen. Diese seien zwischen 460 und 1.228 Quadratmeter groß und werden einen Quadratmeterpreis von 208 Euro haben, so der Investor, die Sparkasse Vorpommern. Für das Bauprojekt nimmt die "VPP - Erschließung und Hochbaugesellschaft" zehn Millionen Euro in die Hand. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Sparkasse Vorpommern. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 wird mit dem Bau der Häuser begonnen.

