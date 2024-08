Stand: 02.08.2024 07:15 Uhr Neues Otto-Lilienthal-Museum in Anklam: Stadt erhält Fördermittel

Die Hansestadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) plant, ein neues Otto-Lilienthal-Museum unter den Namen "Ikareum" zu eröffnen. Das Museum soll in der Nikolaikirche entstehen. Für den Umbau erhält die Stadt am Freitag Fördermittel in Höhe von 3,2 Millionen Euro vom Bund und vom Land. Mit dem Geld sollen die Ausstellungsflächen gebaut werden. Außerdem werden weiterhin Reparaturen am Kirchenschiff durchgeführt.

Die 750 Jahre alte Kirche als neuer Museumsstandort wurde nicht zufällig gewählt. Denn dort wurde Otto Lilienthal getauft. Er gilt als der erste Mensch, der erfolgreich Gleitflüge mit einem Flugapparat absolvierte. Höhepunkt des Museums soll ein neuer Kirchturm werden. Dafür fehle jedoch bislang noch Geld, sagt Anklams Bürgermeister Michael Galander (Initiativen von Anklam). Der Baustart für den Innenausbau ist noch unklar. Aktuell wird vor Lilienthals Taufkirche ein großer Anbau realisiert. Das Projekt "Ikareum" wird seit Jahren in vielen kleinen Etappen und mit Unterstützung der Anklamer Bürgerschaft umgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.08.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald