Nationalpark Jasmund: Welterbefilm "Die Stimme des Waldes" vorgestellt

Im Nationalpark-Zentrum am Königsstuhl (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat Moderator, Filmemacher und Naturschützer Dirk Steffens den neuen Welterbefilm "Die Stimme des Waldes" vorgestellt. Rund 100 geladene Gäste kamen im Rahmen des Neujahresempfangs vom Nationalpark Jasmund zur Premiere. "Also, es ist meiner Meinung nach das herausragendste Naturdenkmal in unserem Land. Wer das nicht schützt, der hat irgendwie irgendwas nicht verstanden." so Steffens. Der Film ist täglich im Nationalpark-Zentrum zu sehen. Seine Frau Sabine Steffens hat dabei Regie geführt. Der Naturfotograf Jürgen Reich eröffnete in diesem Zusammenhang seine neue Ausstellung "Lebensraum.Kreide".

