Menzlin: Strohballen in Brand geraten - Feuerwehren noch immer im Einsatz

Auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Menzlin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben in den frühen Morgenstunden am Sonntag rund 700 Strohballen Feuer gefangen. Derzeit sind mehrere freiwillige Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Einsatz werde nach Angaben der Polizei noch bis voraussichtlich Mittag andauern. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

