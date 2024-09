Stand: 18.09.2024 08:15 Uhr Klinikum Karlsburg: Herzchirurgen entwickeln neue OP-Methode

Herzspezialisten am Klinikum Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben eine neue Operationstechnik entwickelt, mit der Folgeeingriffe reduziert werden können. Denn bislang müssen sich Menschen, die eine künstliche Herzklappe erhalten haben, nach rund zehn Jahren meist einer weiteren OP unterziehen, um diese Klappe auszutauschen. Gerade für Menschen im hohen Alter ist so ein erneuter Eingriff am offenem Herzen nicht ohne Risko. Bei dem nun in Karlsburg entwickelten Verfahren implantieren die Chirurgen dem Herzpatienten bereits vorausschauend bei der ersten Herz-OP ein etwa vier mal vier Zentimeter großes Gewebestück. Das bleibt wie ein Anker an der ersetzen Herzklappe. Sollte später ein weiterer Austausch der Aortenklappe notwendig werden, können Ärzte diese dann schonend mit einem Herzkatheter über den Arm oder die Leiste einführen und über die alte Herzklappe stülpen. Diese neue OP-Technik hat den Vorteil, dass die Patienten keine Narkose brauchen und die Klinik bereits nach einigen Tagen wieder verlassen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald