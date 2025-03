Stand: 31.03.2025 18:00 Uhr Grundschule Jarmen startet Aktion gegen "Eltern-Taxis"

Die Grundschule in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Schulleiterin Dana Röthemeier versucht mit der Aktion, das Problem mit den "Eltern-Taxis" in den Griff zu bekommen. "Teilweise stehen hier drei Autos nebeneinander auf der Straße vor der Schule und die Busse kommen nicht vorbei", sagt sie. Das könne auch gefährlich werden. Die Kinder haben jetzt einen Bewegungspass und jedes Mal, wenn sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule kommen, wird er abgestempelt. Ziel ist es, in den kommenden sechs Wochen mindestens 20 Stempel zu sammeln. Wer das schafft, kommt in den Lostopf für ein Gewinnspiel. Die Polizei begrüßt die Aktion. Der Präventionsbeauftragte in der Region, Dirk Joseph sagt, die Kinder müssten lernen, sich alleine als Fußgänger oder Radfahrer im Straßenverkehr zu bewegen. Je nach Kind könne man ihnen das in einer Kleinstadt wie Jarmen ab der dritten Klasse durchaus zutrauen - im Idealfall sind sie gemeinsam mit anderen Kindern unterwegs.

