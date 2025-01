Stand: 22.01.2025 09:30 Uhr Greifswalderin wird Europameisterin im Brazilian Jiu Jitsu

Die Greifswalder Kampfsportlerin Gamila Kanew ist Europameisterin im Brazilian Jiu Jitsu geworden. In Lissabon hat sich die 29-Jährige am Dienstag im Mittelgewicht der Schwarzgurte durchgesetzt. Auf dem Weg zum EM-Titel musste Kanew drei Kämpfe bestreiten. Im Finale gegen die Titelverteidigerin Bruna Ricalde Maciel aus Kanada bewies sie Kampfgeist und entschied den Sieg in den letzten zehn Sekunden für sich. Die Europameisterschaft ist offen für alle Nationalitäten. Kanew ist Leiterin des Vereins Brazilian Jiu Jitsu ZR Team Greifswald und Bundestrainerin der deutschen Grappling-Nationalmannschaft.

Drei weitere Sportler des Greifswalder Vereins waren ebenfalls bei der EM am Start. Matti Birken und Alva Pannwitz haben jeweils ihren ersten Kampf gewonnen, den zweiten verloren. Ramesh Roth hat bereits sein Erstrunden-Duell verloren. Brazilian Jiu Jitsu ist ein Kampfsport, der Elemente des Judo, Ringen und Grappling kombiniert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald