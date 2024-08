Stand: 10.08.2024 09:56 Uhr Greifswalder FC trifft auf Carl Zeiss Jena

Der Greifswalder FC empfängt heute den FC Carl Zeiss Jena. Die Mannschaft aus Jena ist bisher ungeschlagen in der aktuellen Saison. Nach zwei Siegen in zwei Spielen steht Jena ganz oben in der Tabelle. Erklärtes Ziel der Greifswalder ist es, diesen Lauf zu durchbrechen und heute wichtige Punkte in der Regionalliga Nordost zu holen. Im Volksstadion werden rund 2.500 Fans erwartet. Anpfiff ist um 13 Uhr.

