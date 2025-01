Stand: 13.01.2025 09:28 Uhr Greifswalder FC mit Doppelsieg beim Neujahrsturnier

Die U23 des Greifswalder FC hat das Neujahrsturnier in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gewonnen und damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Im Finale setzte sich der Verbandsligist mit 5:2 gegen den SV Görmin aus der Landesklasse durch. Auch beim Ü35-Turnier führte kein Weg am GFC vorbei. Die Alten Herren waren mit zwei Traditionsmannschaften vertreten und holten sich den ersten und zweiten Platz. In Zinnowitz und Sassnitz gab es ebenfalls Fußball-Hallenturniere für Ü35-Mannschaften. Beim Wintercup in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) holten die Hausherren vom Alt-Herren Fußball Zinnowitz den Pokal. Auf dem Treppchen landeten außerdem Usedom und Wolgast. In Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) verpasste der Gastgeber den Turniersieg. Die erste Mannschaft der SG Sassnitz/Binz verlor im Elfmeterschießen gegen Concordia Wilhelmsruh aus Berlin. Platz drei holte die zweite Mannschaft der Hausherren.

