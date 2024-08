Stand: 15.08.2024 06:00 Uhr Greifswald: Wirtschaftsakademie Nord begrüßt Pflegeschüler

Die Gesundheits- und Pflegeschule der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) begrüßt neue Pflegekräfte. Im September beginnen 40 angehende Pflegefachpersonen sowie Kranken- und Altenpflegehelfer in zwei neuen Klassen ihre Ausbildung in modern und digital ausgestatteten Räumlichkeiten. Dazu wurde eigenes ein hochmodernes Skills-Zentrum eingerichtet, das realen Patienten- und Bewohnerzimmern nachempfunden ist. Durch die intensive Kooperation der Schule mit den Praxispartnern erfahren die Auszubildenden die enge Verzahnung von Theorie und Praxis, um optimal für die Primärversorgung vorbereitet zu sein.

Neues Pflegeheim öffnet 2025

Zudem entsteht auf dem Gelände ein neues Pflegeheim, das bereits im August 2025 eröffnet werden soll. Dieses moderne Pflegeheim wird den Auszubildenden nach Angaben der Wirtschaftsakademie Nord zusätzliche Möglichkeiten bieten, ihre Fähigkeiten in einer realen Umgebung weiterzuentwickeln. Mit dieser wichtigen und praxisnahen Ausbildung trage die Gesundheits- und Pflegeschule der Wirtschaftsakademie Nord maßgeblich dazu bei, qualifizierte Fachkräfte für die Region bereitzustellen, hieß es.

