Stand: 13.02.2025 11:05 Uhr Frische Eisflächen in Vorpommern: Polizei warnt vor Betreten

Die Polizei warnt in Vorpommern vor dem Betreten der Eisflächen. Nach den anhaltenden Temperaturen im Minusbereich haben sich auf einigen Gewässern stellenweise dünne Eisdecken gebildet. Darunter auf dem Ryck in Greifswald, dem Knieperteich in Stralsund und auf Löschteichen in vielen Ortschaften. Allerdings seien die Flächen nur wenige Zentimeter dick und keinesfalls tragfähig für einen Menschen, so Juliane Boutalha von der Polizeiinspektion Stralsund. Eltern sollten ihre Kinder gerade noch während der letzten Ferientage deutlich darauf hinweisen. Bei einem Einbruch durch solche Eisdecken bestehe akute Lebensgefahr, auch Einsatzkräfte würden für eine Bergung nur unnötig in Gefahr geraten, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.02.2025 | 12:40 Uhr