Freizeitbad Greifswald: Auszeichnung als beste Einrichtung im Land

Das Freizeitbad in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist laut einer Besucherbewertung die beste Einrichtung in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu anderen Bädern im Land schneidet das Freizeitbad mit 4,4 von 5,0 Sternen am besten ab. Verglichen wurden 13 Einrichtungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit liegt das Greifswalder Freizeitbad damit auf Rang 123 von 599. Das Bad verzeichnete im vergangenen Jahr einen Besucherrekord und wurde bereits im Jahr 2014 mit dem "Public Value Award" ausgezeichnet. Derzeit arbeiten dort 51 Mitarbeiter.

