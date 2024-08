Stand: 29.08.2024 08:03 Uhr Elektrobus im Stadtverkehr Bergen im Test

In Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) testet die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) einen ungewöhnlichen Elektrobus im Stadtverkehr. Es handelt sich um ein rein elektrisches CRISTAL-Shuttle der Firma LOHR Energie. Bis Ende August wird der Bus in den Nachmittagsstunden in Bergen eingesetzt. Der Bus selbst bietet 14 Personen Platz, mit einem Anhänger können 28 befördert werden, zwei Anhänger sind möglich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h, die Reichweite wird mit 120 bis 170 km angegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 29.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen