Stand: 04.10.2024 06:30 Uhr Wohnungsbrand im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat in der Nacht zum Freitag eine Wohnung gebrannt. Als die Polizei eintraf, stieg dichter Rauch aus einem Fenster des Dachgeschosses. Die Feuerwehr konnte den Brand in der 5. Etage sehr schnell löschen. Die Wohnung war danach nicht mehr bewohnbar und wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der 37jährige ukrainische Mieter hatte sich selbst in Sicherheit gebracht und musste mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Andere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

