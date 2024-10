Stand: 30.10.2024 07:04 Uhr Warnemünder Forscher rüsten Diesel-Schiffe auf Wasserstoff um

Eine Arbeitsgruppe der Hochschule Wismar des Bereiches Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik am Standort Warnemünde hat herausgefunden, dass Schiffe, die mit Dieselmotoren betrieben werden, auch Wasserstoff nutzen können. Bei laufendem Motor ersetzten die Forscher den fossilen Brennstoff durch nachhaltigen Wasserstoff. Zuvor müssten die Einzylinder-Dieselmotoren mit speziellen Injektionssystemen nachgerüstet werden. Die Technik hilft, Wasserstoff in den Motor zu spritzen und könne abgeschaltet werden, wenn wieder Diesel getankt werden soll. Messungen hätten ergeben, dass so weniger Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird und das Verfahren deshalb klimafreundlicher sei, so Projektleiter Prof. Axel Rafoth. Der Fachmann widerspricht der allgemeinen Darstellung, dass Wasserstoff in der Schifffahrt generell nicht nutzbar wäre. Noch sei Wasserstoff aber teilweise doppelt so teuer wie Diesel. Die mit rund 450.000 Euro geförderte Forschung gehört zu einem Leitprojekt der Bundesregierung und läuft noch bis März kommenden Jahres. Ziel bis dahin sei es, Wasserstoff im Windpark auf See zu erzeugen. Von dort sollen Schiffe es direkt nutzen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock