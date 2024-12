Stand: 21.12.2024 12:47 Uhr Warnemünde: "Eisbademeisters" sammeln für bedürftige Familien

Die "Eisbademeisters Rostock" haben mit ihren Aktionen dieses Jahr 7.000 Euro für den guten Zweck eingenommen. Nach Angaben der Gruppe ist damit der Verein "Rostocker Sieben" unterstützt worden, der unter anderem Weihnachtsgeschenke für bedürftige Familien organisiert. Jeden Freitag gehen Mitglieder der "Eisbademeisters" im Winter in die eiskalte Ostsee und sammeln damit Geld für gute Zwecke. Insgesamt seien dabei seit 2020 rund 65.000 Euro zusammengekommen. Mittlerweile gebe es auch in anderen Städten Gruppen unter diesem Namen: In Wismar, Hamburg, Kiel und Münster. Die nächste Aktion in Warnemünde ist das Neujahrs-Anbaden am 1. Januar 2025. Die Spenden, die im kommenden Jahr bei Eisbaden bis zum Osterfest gesammelt werden, gehen an den Verein "Likedeeler", der sich für Jugendliche einsetzt.

