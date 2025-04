Stand: 08.04.2025 16:27 Uhr Neues Wasserwerk in Fienstorf östlich von Rostock

In Fienstorf (Landkreis Rostock) ist das modernisierte und erweiterte Wasserwerk offiziell eingeweiht worden. Nach Angaben des Betreibers Nordwasser versorgt es im Osten Rostocks nun fast 4.000 Menschen mit Trinkwasser. "Die positive gemeindliche Entwicklung mit steigenden Einwohnerzahlen und industriellen Ansiedlungen in den letzten Jahren führten zu einem steigenden Wasserbedarf", so Katja Gödke, Geschäftsführerin des Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV), in dessen Auftrag das Wasserwerk umgebaut wurde. Das Wasserwerk Fienstorf liegt in der Siedlung Fienstorf, in Steinfeld, östlich von Rostock und versorgt neben der Siedlung Fienstorf verschiedene Ortschaften im Nordteil des Amtes Carbäk. Das Wasserwerk wird nach Angaben von Nordwasser ergänzt durch einen Reinwasserbehälter, der insgesamt 400 Kubikmeter aufbereitetes Trinkwasser für den Ausgleich von Versorgungsspitzen speichern kann. Für Planung und Bau des neuen Wasserwerkes investierte der WWAV rund zwei Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock