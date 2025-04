Stand: 08.04.2025 16:23 Uhr Rostock: Korvette "Braunschweig" zum ersten Mal im Stadthafen

Zum ersten Mal hat die Korvette "Braunschweig" der Deutschen Marine im Rostocker Stadthafen festgemacht. Mit Wasserfontänen begrüßt und begleitet wurde sie dabei von einem Löschboot der Rostocker Feuerwehr. Laut Stadtverwaltung bleibt das fast 90 Meter lange Schiff bis zum Donnerstag an der Haedgehalbinsel. Der Erstanlauf der "Braunschweig" zeige die enge Verbindung zwischen der Stadt und der Bundesmarine. Mit dem Marinekommando, dem Stützpunkt Hohe Düne und dem Marinearsenal sei Rostock einer der wichtigsten Standorte der deutschen Seestreitkräfte überhaupt. Die Korvette sei vor allem für Aufklärung, Überwachung und den Schutz maritimer Infrastruktur im küstennahen Einsatzraum konzipiert.

Besichtigungen möglich

Nach Angaben des Marinekommandos hat die Besatzung Ende März ihre Einsatzausbildung abgeschlossen. Für den Rest des Jahres nehme die "Braunschweig" Aufträge in der Ost- und Nordsee im Rahmen des deutschen NATO Engagements wahr. Zuvor wolle die Marine der Bevölkerung einen Blick auf die Aufgaben und auf das Schiff bieten. Dafür seien am Mittwochnachmittag öffentliche Führungen an Bord möglich.

