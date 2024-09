Stand: 06.09.2024 12:42 Uhr Tragischer Verkehrsunfall in Güstrow endet tödlich

Am Freitagvormittag ist in der Goldberger Straße in Güstrow (Landkreis Rostock) ein Auto mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben hatte ein 85-jähriger Mann mit seinem Wagen kurz vor der dortigen Wendeschleife angehalten, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Währenddessen erlitt der Senior einen medizinischen Notfall. Dabei kam der Mann auf das Gaspedal, so dass das Fahrzeug rasant anfuhr und eine 70-jährige Fußgängerin erfasste. Das Auto kam in einem Gebüsch zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht. Der 85-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam ebenfalls in das Krankenhaus, wo er inzwischen an seinem medizinischen Notfall verstorben ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock