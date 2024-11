Stand: 22.11.2024 08:09 Uhr Sterne des Sports wurden in Rostock ausgezeichnet

Am Donnerstagabend wurden in Rostock die sogenannten Sterne des Sports für Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Den Preis erhalten Vereine, die sich besonders gesellschaftlich engagieren. In diesem Jahr darf sich das Team Radsport der Hochschulgemeinschaft an der Universität Greifswald. Mit dem Projekt "Radsport für alle" wollen die Greifswalder vor allem Kinder und Jugendliche begeistern. Sie bieten ihren Mitgliedern leihweise Räder und Sportkleidung an, damit sie unabhängig vom Einkommen der Eltern gut ausgerüstet sind. Außerdem hat der Verein einen Bike-Park in Greifswald gebaut, der allen zur Verfügung steht. Somit geht es für die Radsportler zur Finalrunde nach Berlin. Platz zwei ging an die DLRG-Ortsgruppe Laage-Kronskamp. Der Verein hatte sich mit dem Projekt „Jugend-Einsatz-Team“ beworben, um Jugendliche frühzeitig an den Wasserrettungsdienst heranführen. Die Sterne des Sports wurden bereits zum 21. Mal vergeben.

