"Shape": Tast-Ausstellung über Körperformen in Güstrow

Im Ernst-Barlach-Museum in Güstrow (Landkreis Rostock) läuft eine interaktive Tast-Ausstellung unter dem Titel "Shape!". Hier können Besucherinnen und Besucher 14 Skulpturen aus dem 20. Jahrhunderts ertasten und so Kunst auf neue Weise erleben. "Dass man sich zum Beispiel von einer sehenden Person zu einem Werk führen lässt, die Augen selber geschlossen hält, das Werk ertastet und versucht einfach wirklich nur zu erfühlen und zu beschreiben", ist eine der Möglichkeiten, die Ausstellung zu wahrzunehmen, empfiehlt Magdalena Schulz-Ohm, Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow.

Schwarzlicht-Kabinett lädt zum kreativen Verkleiden ein

Um die Skulpturen nicht zu beschädigen, kommen dünne Handschuhe zum Einsatz. Interaktive Elemente, wie etwa ein Schwarzlicht-Kabinett, laden dazu ein, den eigenen Körper kreativ in Szene zu setzen. Ziel des Konzeptes sei es besonders auch junge Leute anzusprechen. Die Ausstellung ist eine Übernahme vom Lehmbruck Museum in Duisburg. In Güstrow wurde sie durch Arbeiten von Ernst Barlach ergänzt, diese sollen seine Auseinandersetzung mit verschiedenen Körperformen zeigen. Noch bis zum 6. Juli ist die Ausstellung im Ernst-Barlach-Museum in Güstrow zu sehen.

