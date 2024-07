Stand: 01.07.2024 07:29 Uhr Rostocker Bürgerschaft: Diese Parteien bilden neue Fraktionen

Nach der Kommunalwahl haben sich in der Rostocker Bürgerschaft die Mehrheitsverhältnisse geändert. Nun zeichnen sich nach NDR Informationen erste Pläne für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit ab; allerdings nur bei den kleineren Parteien. Als erstes haben die FDP und die Unabhängigen Bürger für Rostock erklärt, künftig eine gemeinsame Fraktion zu bilden, zusammen mit dem Vertreter von "Die Partei". Dann folgten die Grünen als gemeinsame Fraktion mit der Vertreterin von Volt, die auch eine Zählgemeinschaft mit dem Rostocker Bund bilden soll. SPD, CDU, Linke und BSW hingegen wollen als größere Fraktion jeweils unter sich bleiben. Die AfD, die bei der Wahl in Rostock die meisten Stimmen erhalten hat, antwortete auf eine schriftliche Anfrage nicht. Durch die neuen Konstellationen und die vergleichsweise große Anzahl an Parteien in der neu gewählten Bürgerschaft wird es bei Abstimmungen voraussichtlich schwerer werden, Mehrheiten zu finden. Insgesamt verteilen sich die 53 Sitze auf zwölf Parteien.

