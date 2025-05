Stand: 09.05.2025 17:46 Uhr Rostock: Straßenbahnen fahren am Wochenende nur teilweise oder eingeschränkt

Am Wochenende fahren in Rostock keine Straßenbahnen zwischen den Haltestellen Steintor und Schröderplatz, da dort eine Weiche ausgetauscht wird. Die Haltestellen Neuer Markt, Lange Straße und Steintor werden nicht angefahren und die Straßenbahnlinien 3 und 4 entfallen. Alle anderen Linien fahren mit angepasster Route. Die Linien 1 und 5 werden zum Beispiel über den Hauptbahnhof umgeleitet. Die Nachtbuslinie F1 fährt trotz der Bauarbeiten nach Plan alle Haltestellen an. Alle Informationen gibt es auf der Seite der Rostocker Straßenbahn AG.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock