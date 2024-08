Stand: 18.08.2024 09:51 Uhr Rostock: Rennbahnallee wird für knapp eineinhalb Jahre gesperrt

Von Montag an müssen Autofahrer in Rostock mit Einschränkungen rund um die Kreuzung Satower Straße/Rennbahnallee rechnen. Die Rennbahnallee entlang des Rostocker Zoos wird abschnittweise gesperrt, heißt es von der Stadtverwaltung. Eine Umleitung führt über das Hansaviertel. Die Satower Straße bleibt mit veränderter Verkehrsführung in beide Richtungen befahrbar. Es ist der dritte Bauabschnitt des Gesamtprojektes "Satower Straße". Die Bauarbeiten sollen nach 16 Monaten abgeschlossen sein. Die Einwohnerzahl in dem Areal ist in jüngster Zeit so sehr gestiegen, dass die Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen an ihre Grenzen stoßen und erweitert werden müssen. Außerdem will die Stadt dort die Verkehrssicherheit erhöhen und Straßenlärm reduzieren.

