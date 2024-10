Stand: 26.10.2024 08:28 Uhr Rostock: Die Fähre nach Gehlsdorf fährt wieder

Diesmal ging es um die Erneuerung der Fahrgastrampe, so die RSAG. Und diese Arbeiten haben länger gedauert als gedacht. Seit Dienstag ruhte deshalb der Fährverkehr zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf. Nach letzten Informationen soll das Schiff von Sonnabend an einsatzfähig und dann wieder fahrplangerecht unterwegs sein. In der Vergangenheit hatte es vielfach Kritik wegen der sich häufenden Ausfälle bei der E-Fähre gegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock