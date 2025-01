Neuer Großauftrag für Rostocker Neptun Werft Stand: 30.01.2025 09:49 Uhr Die Neptun Werft in Rostock hat einen neuen Großauftrag erhalten. Für die Reederei Viking River Cruises sollen acht weitere Flusskreuzfahrtschiffe gebaut werden.

Gute Neuigkeiten für die knapp 500 Beschäftigten der Neptun Werft in Rostock: Viking River Cruise hat acht neue Flusskreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben. Aktuell sind zehn Flusskreuzfahrtschiffe für die Schweizer Reederei im Bau, die in diesem und im nächsten Jahr abgeliefert werden sollen.

Schweizer Reederei ist Stammkunde

Die neu beauftragten, 135 Meter langen Flusskreuzfahrtschiffe sollen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden. Um Treibstoff zu sparen, werden die Schiffe mit einem Hybridsystem aus dieselelektrischem Antrieb und einem Batteriesystem ausgestattet werden, wie die Reederei mitteilte. Vorgesehen seien auch technische Neuerungen wie eine Kompaktanlage für die Abwasserbehandlung. Die Reederei aus der Schweiz ist Stammkunde bei Neptun. Schon mehr als 60 Flusskreuzer hat die Werft für das Unternehmen fertiggestellt.

Meyer-Gruppe finanziell angeschlagen

Die Werft in Rostock gehört zur finanziell angeschlagenen Meyer-Gruppe. Im vergangenen August bestätigten die Unternehmensleitung und die IG Metall, dass der Standort an der Warnow trotz der Schwierigkeiten des Mutterkonzerns nicht gefährdet sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock