Stand: 30.01.2025 06:36 Uhr Neuer Groß-Auftrag für Rostocker Neptun Werft

Die Neptun Werft in Rostock hat einen neuen Groß-Auftrag erhalten. Für die Reederei Viking River Cruises sollen acht weitere Flusskreuzfahrtschiffe gebaut werden. Geplant ist, dass die 135 Meter langen Schiffe in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden. Sie sollen mit einem Hybridsystem aus diesel-elektrischem Antrieb und einem Batteriesystem ausgestattet werden, um Treibstoff zu sparen, so die Reederei. Vorgesehen seien auch technische Neuerungen wie eine Kompaktanlage für die Abwasserbehandlung. Die Schweizer Reederei ist Stammkunde bei Neptun. Schon mehr als 60 Flusskreuzer hat die Werft für das Unternehmen fertiggestellt. Aktuell sind zehn Flusskreuzfahrtschiffe im Bau, die in diesem und im nächsten Jahr abgeliefert werden sollen. Die Neptun-Werft beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter.

