Stand: 18.10.2024 08:23 Uhr Moderne Feuerwehrleitstelle in Rostock feierlich übergeben

Am Freitagvormittag übergibt der "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" (Eigenbetrieb KOE Rostock) die neue Feuerwehrleitstelle in der Rostocker Südstadt feierlich. Es sei das modernste Feuerwehrgebäude in Mecklenburg-Vorpommern, so der Eigenbetrieb KOE Rostock. Es beinhaltet ein Katastrophenschutzlager, eine Bootshalle für Trailer und Boote sowie eine Atemschutzwerkstatt. Dort können Feuerwehrleute mit moderner Technik Geräte reinigen. Von der Feuerwehrleitstelle soll die Berufsfeuerwehr künftig die Gefahrenabwehr bei besonderen Schadenslagen im Stadtgebiet ohne Informations- und Zeitverluste koordinieren. In die Sanierung sind bisher 37,6 Millionen Euro geflossen. Bis 2028 sollen vor Ort weitere Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr sowie den Katastrophenschutz für insgesamt knapp 44 Millionen Euro entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock