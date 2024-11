Stand: 16.11.2024 09:07 Uhr Medienpädagogik: "Dieter Baacke Preis" in Rostock vergeben

Medienpädagoginnen und -pädagogen aus ganz Deutschland sind in Rostock beim "Forum Kommunikationskultur" zusammengekommen. Dabei hat eine Jury am Freitagabend den Dieter Baacke Preis für insgesamt neun medienpädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche verliehen. Zentrale Themen waren der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, Integration, Diversität und Natur. Ein Verein aus Köln zum Beispiel hat ein Virtual-Reality-Projekt für sozial benachteiligte Jugendliche durchgeführt. Sie haben eine reale Kölner Straße ohne Bäume virtuell zu einem Garten der Erinnerung umgewandelt. In einem kreativen Prozess entwarfen sie digitale Bäume und Blumen aus ihren Herkunftsländern. Audiodateien an den Pflanzen geben ihre Erinnerungen wieder. Mit Hilfe von VR-Brillen können sie durch ihren virtuellen Garten gehen und sich über andere informieren. Der Dieter Baacke Preis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert und wird von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben. Sein Namensgeber Dieter Baacke prägte den Begriff der Medienkompetenz. Rund um die Preisverleihung gab es Workshops und Fachvorträge.

