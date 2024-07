Stand: 08.07.2024 18:00 Uhr Landes-Integrationspreis für "Quietjes" aus Behren-Lübchin

Die 15 vorrangig ehrenamtlichen Mitglieder von "Quietjes" in Behren-Lübchin (Landkreis Rostock), die den Preis erhalten, organisieren unter anderem Handarbeitstreffen, Kochevents, Tauschbörsen, Hausaufgabenhilfen, Frauen-Frühstücke und Aktionstage. Für Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten und nun versuchen, in einem fremden Land Fuß zu fassen, seien solche Angebote unglaublich wertvoll, heißt es in einer Mitteilung des Sozialministeriums. Kaum etwas bringe die Integration besser voran, als Begegnungsorte für den Kontakt mit den Einheimischen, so die zuständige Ministerin Stefanie Drese (SPD). Für den Landesintegrationspreis hatte es rund 50 Bewerbungen gegeben. Eine Jury mit Vertretern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wählte die Sieger aus. Ausgelobt wurde der Preis von Mecklenburg-Vorpommerns Integrationsbeauftragten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock