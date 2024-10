Stand: 10.10.2024 06:20 Uhr Knapp bei Kasse: Die Gemeinde Broderstorf muss sparen

Die Gemeindevertretung Broderstorf (Landkreis Rostock) hat am Mittwochabend beschlossen, acht Projekte umzusetzen. Geplant waren mehr. Grund für die Auswahl einzelner Projekte ist die angespannte finanzielle Lage. Aktuell sind fünf Millionen Euro in der Kasse. Die Umsetzung aller Vorhaben hätte 14 Millionen Euro gekostet. Hinzu komme, dass das zuständige Bauamt im Amt Carbäk überlastet sei, hieß es. Es habe sich ein Investitionsstau gebildet. Bis der abgearbeitet ist, könne es mehrere Jahre dauern. Dennoch will die Gemeinde im kommenden Jahr mit dem Straßenneubau zwischen Öftenhaven und Steinfeld beginnen. Der Steinfelder Friedhof soll einen neuen Trinkwasseranschluss bekommen. Weitere Projekte sind die geplante Fahrradabstellanlage am Broderstorfer Bahnhof, ein neuer Kinderspielplatz und zwei neue Gehwege.

