Jördenstorf: Unbekannte flüchten mit Zigarettenautomaten

In Jördenstorf bei Teterow (Landkreis Rostock) haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Zigarettenautomaten gestohlen. Dabei sollen zwei Täter, nach Angaben von Zeugen, einen Trennschleifer eingesetzt und den Automaten von dessen Ständer abgetrennt haben. Danach luden die Täter ihr Diebesgut in einen dunklen Kastenwagen und flohen Richtung Gnoien. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort Spuren gesichert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen bisher nicht ausfindig machen und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die möglicherweise Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: online oder unter dem polizeilichen Notruf.

