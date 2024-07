Stand: 29.07.2024 17:29 Uhr In Rostock teilweise Fährausfall wegen Wartungsarbeiten

Am Dienstag entfällt laut Rostocker Straßenbahn AG von etwa 9 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr der Fährverkehr zwischen den Haltestellen Gehlsdorf und Kabutzenhof. Grund sind Wartungsarbeiten am Fährschiff. Die letzten planmäßigen Abfahrten vormittags sind 9 Uhr ab Gehlsdorf und 9.10 Uhr ab Kabutzenhof. Voraussichtlich ab 18 Uhr wird die Fähre wieder in Betrieb gehen und planmäßig bis 22 Uhr fahren. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Bus- und Straßenbahnlinien zu nutzen und sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock